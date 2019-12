Nessun divieto per i botti di capodanno in città, come tutelare gli animali domestici?

Il Comune di Cinisello Balsamo ha diramato un comunicato relativo ai botti di capodanno con una serie di consigli dedicati ai proprietari di animali domestici per tutelarli dai fuochi d'artificio e dai petardi.

Nessun divieto quindi ai tradizionali botti per la fine dell'anno, che saranno quindi leciti e permessi in città per festeggiare l'arrivo del 2020. In città c'è chi è contento per questa decisione che lascia il cittadino nella piena libertà di festeggiare, ma c'è anche chi invece teme le conseguenze e i pericoli derivanti dall'uso dei petardi e dei botti (il cui tradizionale bollettino del 1 gennaio riempie le cronache dei giornali).

Ecco le undici necessarie precauzioni che il Comune propone di adottare ai proprietari di animali domestici: