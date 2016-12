I botti di capodanno non sono vietati (ma ci sono dei limiti) e si invita a usarli con prudenza

Botti e petardi sono per tradizione uno dei modi più antichi per dire addio al vecchio anno e salutare quello nuovo, tuttavia, possono rappresentare un pericolo per persone e animali, oltre che essere elemento di inquinamento ambientale e acustico.

L'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, da qualche anno, non ha previsto specifica ordinanza di divieto poiché il Regolamento di Polizia urbana già ne definisce alcune limitazioni.

In particolare, nel documento, per garantire la sicurezza urbana, si vieta di mettere a repentaglio l’incolumità delle persone ed effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi esplodendo petardi in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati.

Non si chiede, dunque, di rinunciarvi, ma di usarli in modo consapevole, lontano dalle abitazioni e mai in mano ai bambini, proprio per evitare rischi e festeggiare il nuovo anno in serenità.

Si ricorda, inoltre, che sono ammessi solo i fuochi d’artificio in vendita nei negozi autorizzati e solo se fatti esplodere in sicurezza.

Chiunque viola le disposizioni è soggetto a sanzioni, nello specifico per l’esplosione di botti la sanzione amministrativa prevista è pari a 160 euro.

Già da qualche giorno la polizia locale sta effettuando controlli negli esercizi commerciali adibiti alla vendita di botti per verificarne l'autorizzazione e sono già state comminate multe ad alcuni cittadini.