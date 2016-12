Restituire i "prestiti" al Pertini è ora possibile anche quando la biblioteca è chiusa

Da martedì 27 dicembre i cittadini di Cinisello Balsamo (ma non solo) che devono restituire libri, cd, dvd e riviste del centro culturale il Pertini e delle altre biblioteche appartenenti al Sistema Bibliotecario Nord Ovest, potranno farlo depositandoli all'interno del box colorato che è stato collocato all'esterno della struttura, precisamente tra il centro culturale e il municipio vecchio di piazza Confalonieri.

I prodotti multimediali saranno poi prelevati dai bibliotecari che procederanno a scaricarli dal prestito, ricollocandoli poi a scaffale o inviandoli, dove necessario, alle altre biblioteche del sistema.

Un servizio comodo che va ad agevolare la restituzione, soprattutto quando il Pertini è chiuso.

Al piano terra della struttura, inoltre, è stato posizionato un altro box più piccolo, collocato vicino al banco prestito, in cui i cittadini potranno inserire i documenti dopo averli restituiti attraverso i dispositivi di self check (macchine automatiche per il prestito e la restituzione).

Entusiasta l'assessore alla cultura Andrea Catania che parla della novità su Facebook: "Con Natale è arrivata una nuova sorpresa presso il Pertini: grazie al box per l'autorestituzione, posto fuori dalla biblioteca, sarà possibile restituire libri, riviste e materiale multimediale anche durante gli orari di chiusura al pubblico. Troppo avanti".