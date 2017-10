Controlli straordinari sulle strade di Cinisello, la polizia locale accerta 21 infrazioni

Polizia locale di Cinisello Balsamo al lavoro nella serata di sabato 30 settembre per un'operazione straordinaria di controlli nell'ambito del progetto "Smart" di Regione Lombardia.

Il tutto si è concretizzato in posti blocco e controlli per tutta la serata nei quartieri periferici cittadini e sono stati ben 158 le autovetture verificate (di cui 21 le infrazioni accertate).

Prima dei controlli la prima cittadina Siria Trezzi e il vice sindaco e assessore alla sicurezza Luca Ghezzi hanno incontrato le pattuglie davanti a Villa Ghirlanda Silva per un saluto istituzionale.

Delle 21 infrazioni accertate (molti i veicoli sequestrati), 7 multe sono relative a documentazione non idonea per il veicolo (carta di circolazione, assicurazione o patente) mentre un guidatore è stato "pizzicato" per guida in stato di ebbrezza.