Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

Arriva la "busta rossa" come servizio di aiuto per gli anziani soli a Cinisello Balsamo

La busta diventa un riferimento per l'anziano solo e conterrà perciò tutti gli strumenti, quali numeri di telefono e dati medico-sanitari, utili a facilitare chiunque sia chiamato a intervenire in caso di emergenza. L'avvio della sperimentazione in città è prevista per dicembre 2017