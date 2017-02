Auchan e area Bettola, Cabras: «Il cantiere potrebbe partire entro l'estate 2017»

L'annuncio arriva direttamente dall'assessore all'urbanistica del Comune di Cinisello Balsamo, Maurizio Cabras.

I cantieri inerenti i lavori per il centro commerciale Auchan e per l'area Bettola dovrebbero essere operativi entro questa estate.

Queste le parole dell'assessore cinisellese, rilasciate a il Giorno, in cui delinea tutto l'iter burocratico che porterà alla posa della "prima pietra": «La firma dell’accordo di programma ha chiuso una fase importante. Ora l’operatore che deve realizzare il piano potrà presentare il progetto che sarà sottoposto nuovamente al vaglio degli uffici, dei tecnici e quindi della giunta».

Prosegue Cabras: «Da quel momento dovranno trascorrere, secondo la legge, 15 giorni per i rilievi, altri 15 per le osservazioni e 60 per le controdeduzioni. Solo a quel punto sarà rilasciata l’autorizzazione a costruire, cioè il permesso a far partire ufficialmente i cantieri».

Ancora Cabras: «Se il progetto, come ci auguriamo, verrà presentato nel giro di qualche settimana, crediamo che entro l’estate possano partire i lavori. Nel cronoprogramma sottoscritto con Regione si ipotizzano 24 mesi di cantieri».

Chiude l'assessore: «I lavori per terminare la fermata della metropolitana e quelli delle opere volute dai costruttori procederanno insieme. Negli accordi ci sono anche fideiussioni e penali; sarà importante non avere ritardi e creare disagi, ed è per questo che il Comune di Cinisello Balsamo dovrà essere vigile e fare da garante».