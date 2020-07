Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

Cambiare la residenza online senza recarsi all'ufficio comunale, da adesso in poi si può

Da mercoledì 1 luglio è online sul sito web del Comune la procedura per richiedere il cambio di residenza, per chi proviene da un altro Comune, tramite piattaforma informatica. Il modulo prevede la possibilità di chiedere la residenza per nuclei familiari fino a 10 componenti