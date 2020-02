Via Trieste torna a senso unico di marcia, Ghilardi: «Il cambio garantirà più sicurezza»ı

Via Trieste a Cinisello Balsamo torna completamente a senso unico di marcia, in direzione Sud-Nord. Nei giorni scorsi i tecnici comunali sono intervenuti per effettuare le modifiche viabilistiche necessarie per eliminare il doppio senso nell'ultimo tratto, da via Monfalcone e via Filzi.

E' un intervento che l'amministrazione comunale ha deciso di effettuare per mettere in sicurezza un tratto di strada che aveva un'intersezione pericolosa, così come spiegato dal sindaco Giacomo Ghilardi: «E' una sollecitazione che viene anche da tanti cittadini e residenti, ancora una volta dimostriamo attenzione, disponibilità al dialogo e capacità di ascolto. Il cambio di viabilità garantirà più sicurezza in questo tratto di strada».

Sul tema interviene anche il vice sindaco con delega alla mobilità Giuseppe Berlino: «Che l'ultimo tratto a doppio senso di marcia di via Fabio Filzi presentasse situazioni ad alto rischi di incidentalità lo hanno dimostrato anche i dati statistici a nostra disposizione rilevati dalla polizia locale».

Poi prosegue: «Nei giorni scorsi abbiamo proceduto con la posa della necessaria segnaletica orizzontale e verticale per rendere attivo e visibile il senso unico. Prosegue la nostra volontà di andare a recepire tutte le situazioni viabilistiche di criticità presenti sul nostro territorio e da tempo segnalate dai cittadini».