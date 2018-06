Matteo Salvini ancora in città, aperitivo e musica il 17 giugno per sostenere Ghilardi

Il leader della Lega e attuale ministro dell'interno Matteo Salvini ritorna a Cinisello Balsamo per tirare la volata al candidato primo cittadino Giacomo Ghilardi che, domenica 24 giugno, sfiderà ai tempi supplementari (ballottaggio) l'attuale sindaco uscente Siria Trezzi (centrosinistra).

Matteo Salvini era già venuto in città, precisamente per un comizio in piazza Gramsci, il 4 maggio. Ora ci tornerà domenica 17 giugno, alle ore 17, in via Frova per un evento elettorale chiamato "Aperitivo e Musica con Matteo Salvini".

Per la coalizione di centrodestra è il tempo de "E' ora o mai più". Ghilardi è in testa, con circa 5 punti percentuali davanti alla sfidante, e l'obiettivo è chiudere i conti convincendo gli elettori che settimana scorsa hanno votato MoVimento 5 Stelle, la coalizione di civiche oppure nel folto "partito degli astenuti" (più del 50% degli aventi diritto).

Giacomo Ghilardi comunque non "dorme sugli allori" e ha indetto un nuovo tour elettorale nei quartieri di Cinisello Balsamo (qui sotto il dettaglio) dal 14 giugno al 22 giugno, 9 tappe per non lasciare nulla al caso e continuare la sua corsa verso la carica di sindaco: «Stare tra la gente è il nostro modo di essere e di fare. Dunque continueremo a confrontarci con i cittadini quartiere per quartiere».

Nel frattempo sui social girano foto e sfottò nei confronti di Siria Trezzi (vedi sotto), un po' di colore in un ballottaggio che si prevede durissimo per l'attuale sindaco uscente che deve fare una vera e propria "remuntada" per restare al governo della città.

