I cinisellesi Cristina Bassan e Gabriele Dal Fara campioni nazionali di ballo liscio e da sala

I due cittadini Cristina Bassan e Gabriele Dal Fara da pochi giorni sono diventati campioni nazionali di ballo liscio e da sala (collezionando in poco più di un anno ben 11 medaglie d'oro). Il sindaco Ghilardi e il vice sindaco Berlino li hanno ospitati in Comune per congratularsi