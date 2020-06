Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Francesco Cilea

Cancellata l'edizione 2020 del "Memorial Scirea" a causa dell'emergenza sanitaria

A comunicarlo è la società organizzatrice "GSD Serenissima San Pio X": «Purtroppo l'emergenza sanitaria occorsa e non ancora conclusa non permette lo svolgimento della manifestazione divenuta negli anni appuntamento di spicco per il calcio giovanile nazionale»