Salvini vuole un sindaco della Lega Nord per Cinisello, è un endorsement per Ghilardi?

Matteo Salvini nel video che circola in rete: «Dopo aver vinto a Sesto, non possiamo non eleggere un sindaco della Lega a Cinisello». Questo pare come un endorsement al "deus ex machina" del Carroccio cinisellese Giacomo Ghilardi, capogruppo in consiglio comunale