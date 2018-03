Roberto Maria Bacci sarà il candidato sindaco del MoVimento 5 Stelle alle Comunali?

L'indiscrezione sta prendendo corpo a Cinisello Balsamo: pare che il MoVimento 5 Stelle, cioè il partito che in città ha preso più voti di tutti nelle elezioni politiche, abbia scelto il proprio candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative.

Il nome è noto in città, in particolare nel rione Sant'Eusebio in cui vive, ed è quello di Roberto Maria Bacci, già candidato sindaco nelle scorse elezioni cittadine per la lista civica "In Movimento per le persone".

Bacci, che ha sempre messo al primo posto le politiche sociali, in difesa delle disabilità e delle fragilità, ha 64 anni, è residente a Sant'Eusebio, sposato e padre di due ragazzi (uno dei quali è affetto da autismo) e lavora all'ufficio postale di Cinisello Balsamo.

Alle scorse elezioni Bacci ha raccolto solo le briciole (il 1,5% con soli 388 voti), ma ora la storia potrebbe essere parecchio diversa visto che la base pentastellata si è parecchio allargata con il voto delle politiche che vede M5S oltre il 28%.