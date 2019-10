Al via i cantieri per il restyling delle aree cani, si parte da quella delle vie Terenghi e Meroni

Sono iniziati in questi giorni a Cinisello Balsamo i lavori di sistemazione dell'area cani di via Terenghi-Meroni, si proseguirà poi con le aree di via Filzi-Monfalcone, via Giovagnoli-Sirtori e via Molise/Romagna. L'importo complessivo dei cantieri è di oltre 50.000 euro