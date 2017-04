Cantiere di Autostrade per l'Italia, via Friuli chiude al traffico per lavori l'11 e il 12 aprile

Proseguono gli interventi di riqualificazione del tratto autostradale dell’A4 per la realizzazione della quarta corsia dinamica e della galleria fonoassorbente in corrispondenza del quartiere Crocetta di Cinisello Balsamo.

La società Autostrade per l'Italia ha inviato in data 6 aprile la comunicazione della chiusura di un tratto di viale Friuli a Cinisello Balsamo.

In particolare la viabilità subirà delle modifiche a partire dalle ore 19 dell'11 aprile fino alle ore 6 del 12 aprile, per permettere il completamento della demolizione del capannone sito in via Friuli e i lavori nel cantiere "IV corsia dinamica".

Le temporanee modifiche alla mobilità, in particolare, saranno le seguenti: chiusura di un tratto di Viale Friuli, doppio senso di circolazione in viale Friuli/Viale Romagna e istituzione di un senso unico da Viale privata Sardegna a Viale Friuli, con inversione del senso di marcia in Viale Friuli.

