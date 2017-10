Al via il cantiere stradale su via Marconi, arrivano una nuova asfaltatura e la castellana

A partire da mercoledì 11 ottobre prenderanno avvio i lavori di riqualificazione di via Marconi che prevedono, oltre al rinnovo dell’asfaltatura, anche la realizzazione di una castellana.

Il tratto interessato sarà quello compreso tra via Tiziano e viale Togliatti.

La castellana verrà posata all’altezza delle farmacia comunale in corrispondenza dell’attraversamento pedonale.

E' lo stesso assessore Ivano Ruffa a spiegare di cosa si tratta: «La castellana è un rialzo stradale in asfalto stampato dove ci sono le strisce pedonali all'altezza di via Marconi 60. Non è il dosso della 3M giallo e nero».

I lavori di fresatura dell’asfalto e di posa del nuovo manto stradale avranno una durata di circa 20 giorni.

Non sarà necessaria la chiusura della via per il cantiere in corso, tranne per due notti (dalle ore 22 alle 7 del mattino). Le date verranno comunicate in seguito.