Agosto mese di cantieri per le vie di tutta la città, ecco tutti gli interventi strada per strada

Nel mese di agosto le strade di Cinisello Balsamo sono interessate da cantieri sparsi per effettuare alcuni interventi.

Si è già partiti con il rifacimento della segnaletica orizzontale: la città è stata divisa in 5 zone e la priorità è stata data alle vie con maggiore scorrimento di traffico e quindi maggiormente usurate.

Tre nuovi allacci al teleriscaldamento verranno effettuati a partire dalla fine di agosto e riguarderanno le vie Parini 86, via Guardi 4 e via Pirandello.

Infine, nei giorni 22 e 23 agosto il sottopasso di via Dei Lavoratori sarà chiuso al traffico per lavori nell’area dell’ex centro commerciale Auchan, pertanto la linea 712 effettuerà una deviazione dal percorso prestabilito in entrambe le direzioni.

La linea devierà in via Bettola/Galilei e via Copernico, passando da via Pelizza da Volpedo (sottopasso della statale 36) per poi raggiungere via Lincoln.

Verranno istituite due nuove fermate provvisorie: direzione Cinisello Balsamo - via Bettola ex centro commerciale e via Volpedo dopo il civico 59; direzione Sesto FS-M1 – via Volpedo e via Galilei dopo via Bettola.