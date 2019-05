Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

Elezioni Europee, Catania (PD): «Siamo vivi e alternativi alla destra, servono proposte forti»

Il capogruppo in consiglio comunale del PD analizza: «Il voto delle Europee ci restituisce, a livello nazionale come locale, il più grande spostamento a destra nella storia politica repubblicana. Prendiamone atto e capiamo come rilanciare»