Cocaina nascosta nella gamba del tavolo, tre pregiudicati "pizzicati" dai carabinieri

Nel weekend appena trascorso sono andati in scena diversi controlli sul territorio di Cinisello Balsamo da parte dell'arma dei carabinieri.

L'intervento più corposo è stato senza dubbio quello effettuato nelle scuole, ma anche un blitz nel quartiere Sant'Eusebio ha dato i suoi frutti.

Infatti in un alloggio del rione è andata in scena una perquisizione dalla quale è saltata fuori della cocaina (nascosta in una gamba di un tavolo) e del denaro in contante, probabilmente il profitto dello spaccio.

In questa operazione sono stati "pizzicati" tre uomini, tutti pregiudicati di origini marocchine.

I militari hanno anche effettuato durante il weekend diversi controlli sulle strade cittadine fermando tre autovetture con alla guida persone in stato di ebbrezza e "pizzicando" due rapinatori che erano "evasi" dagli arresti domiciliari.