«Quando nasce un bambino la comunità si arricchisce», la cartolina del sindaco Ghilardi

Una cartolina di benvenuto inviata a tutti i piccoli cinisellesi nati dall'inizio della legislatura.

Una nuova iniziativa, promossa dal sindaco Giacomo Ghilardi e volta a dare una calorosa accoglienza ai nascituri che contiene anche un augurio alle loro famiglie.

Sono 9 i bimbi nati a partire dal 26 giugno 2018, 6 maschietti e 3 bambine che nei prossimi giorni riceveranno la cartolina firmata dal primo cittadino.

Così il sindaco: «Ogni arrivo si concretizza come un momento di gioia e novità non solo per le famiglie, ma anche per l'intera comunità. I nuovi nati sono un valore aggiunto che, accolti fin da subito, arricchiscono la nostra città».

Questo è il messaggio inviato dal sindaco che augura una vita intensa e piena di soddisfazioni a tutti i cinisellesi di domani.