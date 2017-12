In arrivo due nuove casette dell'acqua nel rione di Sant'Eusebio e in piazza Italia

Il MoVimento 5 Stelle esulta per due ordini del giorno, presentati in consiglio comunale a Cinisello Balsamo e passati ai voti, riguardanti la realizzazione di due casette dell'acqua in città.

Così il consigliere comunale Giancarlo Dalla Costa: «Nel corso dell’ultima sessione di consiglio comunale dove si discuteva il bilancio previsionale 2018 e triennale 2018-2020, il MoVimento 5 Stelle ha presentato due ordini del giorno che impegnavano il sindaco e la giunta a realizzare due nuove casette dell’acqua nei quartieri popolosi oggi sprovvisti, la prima a Sant'Eusebio/Borgo Misto e la seconda a Balsamo in piazza Italia/Soncino».

Dalla Costa spiega: «La proposta del Movimento 5 Stelle è stata votata da tutto il consiglio comunale, finalmente anche questi grandi e popolosi quartieri potranno usufruire di questo importante servizio che contribuirà anche a far diminuire i rifiuti di plastica in città».

Le due casette dell'acqua si aggiungeranno così alle tre già presenti in città (nel rione Crocetta in viale Umbria, in via Gran Sasso e in via Toti).