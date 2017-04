Via M.Palestinesi, Catania: «Polemica assurda, Cinisello non è una città antisemita»

Sulla polemica sollevata da Andrea Jarach, presidente di Keren Hayesod Italia Onlus, riguardo alla via Martiri Palestinesi di Cinisello Balsamo, interviene anche l'assessore alla cultura Andrea Catania.

Così Catania: «La polemica sul nome della via Martiri Palestinesi mi sembra assurda. L'intitolazione fu decisa all'unanimità da parte del consiglio comunale di Cinisello Balsamo nel 1982 per commemorare le vittime del massacro di Sabra e Chatila avvenuto quello stesso anno quando fu massacrato un numero di civili compreso fra 762 e 3.500, per lo più profughi palestinesi e sciti libanesi».

Prosegue l'assessore: «Non si tratta quindi certo di un sostegno ai terroristi che si fanno esplodere nei bus o negli spazi pubblici. Che ora qualcuno da fuori Cinisello, senza conoscere la storia della città, arrivi di punto in bianco chiedendo il cambio del nome della via e sollevi un polverone facendoci passare per antisemiti mi fa arrabbiare».

Arrabbiare perché, continua Catania, «la nostra città ha sempre dimostrato di essere rispettosa nei confronti del popolo ebraico con diverse iniziative e progetti».

Chiude l'assessore: «Disponibili a fare chiarezza sul tema per evitare strumentalizzazioni, ma nessuno venga a impartirci lezioni o a chiedere cambi di nome».