Giovedì 14 giugno il ristorante "Terra di Mezzo" ospita l'esperienza emozionale "Cena al buio"

Giovedì 14 giugno, alle ore 20, presso il ristorante "Terra di Mezzo" in via De Amicis 80 a Cinisello Balsamo, si terrà la "Cena al Buio" a cura di L-inc e di Uici Lombardia.

Sarà un serata a sostegno dei diritti delle persone con disabilità: la cena al buio consiste nello svolgimento di una cena in un ambiente totalmente oscurato, servita da camerieri non vedenti.

Un format ormai radicato sul territorio di Milano che L-inc ripropone a Cinisello Balsamo, in collaborazione con Uici Lombardia e il ristorante "Terra di Mezzo", che si è reso disponibile a predisporre i suoi ambienti per ospitare questa tipologia di cena.

La speranza è che possa diventare un appuntamento nel territorio del Nord Milano per riflettere sulla disabilità.

L’obiettivo della cena è infatti porre l’attenzione sulla disabilità visiva in particolare, e sulla disabilità in generale, facendo vivere alle persone un’esperienza coinvolgente ed empatica.

Un’occasione per sperimentare nuovi livelli sensoriali, ridefinire i propri parametri spaziali e soffermarsi sul diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità.

Così il presidente del consiglio regionale lombardo dell' "Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti" Nicola Stilla: «L’esperienza di una cena al buio in cui si viene accompagnati e serviti da personale non vedente, porta gli ospiti a vivere un’emozione unica nel corso della quale si invertono i ruoli, non si dà importanza a ciò che si vede ma vengono esaltati gli altri quattro sensi».

La cena avrà un menu alla carta che sarà svelato all’arrivo di tutti i commensali. Saranno i camerieri non vedenti ad accompagnare le persone in sala e a indicare come riconoscere gli oggetti sul tavolo.

Rimarranno inoltre a disposizione dei partecipanti per qualsiasi necessità. I partecipanti non potranno avere in sala alcun oggetto che possa essere possibile fonte di luce, per evitare che interferisca con l’oscuramento totale.

La serata è pensata inoltre per sostenere i progetti di vita indipendente delle persone con disabilità che hanno aderito al progetto L-inc.

Per vivere questa esperienza emozionale unica, in cui sperimentare nuovi livelli sensoriali, bisogna prenotare via mail scrivendo a eventi@laboratoriolinc.it.

