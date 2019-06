Svelata la location della prima "Cena in Bianco", si terrà in Villa di Breme Forno

Sarà Villa di Breme Forno, in via Martinelli 23, ad ospitare la prima "Cena in Bianco" di Cinisello Balsamo. Lo hanno svelato gli organizzatori sul social network Facebook, dopo tre settimane dal lancio dell’evento.

Il 29 giugno, a partire dalle ore 20, i commensali, ormai quasi trecento iscritti, potranno cenare a lume di candela, ammirare la prestigiosa villa nobiliare del 1700 e il suo splendido giardino.

L'assessore agli eventi Daniela Maggi aggiunge: «La gente si sentirà parte di una favola romantica all'insegna delle cinque E: etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza. È un evento aperto a tutti, della gente e per la gente dove si potrà partecipare da soli o in compagnia, adulti e bambini, un'immensa tavolata dove regnerà la condivisione e la convivialità».

Il vice sindaco con delega al commercio e alle attività produttive Giuseppe Berlino spiega: «Un evento da non perdere, Villa di Breme Forno è una location di assoluto prestigio, che non tutti i cinisellesi conoscono. In quella serata diverrà una grande “sala da pranzo” a cielo aperto in stile total white».

Conclude Berlino: «Sarà un’occasione per valorizzare il patrimonio artistico cittadino oltre che vivacizzare ed animare un altro quartiere della nostra città come Balsamo».

È ancora possibile iscriversi alla cena andando sulla pagina Facebook dedicata oppure recandosi presso la Pro Loco, di piazza Gramsci 58, nei giorni di apertura (martedì, giovedì e sabato 9.30-12.00 / 15.00-17.00) e compilando l’apposita cartolina.