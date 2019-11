Il centrodestra vuole conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre

Una parte dei partiti della maggioranza di governo di Cinisello Balsamo hanno presentato un ordine del giorno in conferenza capigruppo mirato a conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre nel prossimo consiglio comunale.

I promotori dell'odg sono Lega, lista civica "La Tua Città", Forza Italia e NOI con L'ITALIA. Non hanno firmato invece Fratelli d'Italia e la lista civica "Cittadini Insieme".

Così i promotori sull'argomento: «Un conferimento onorario per ringraziarla e supportarla per l’immensa opera che quotidianamente professa nel tener vivo il ricordo degli orribili gesti commessi dall'odio. Un impegno compiuto con semplici e modesti gesti attraverso la sua testimonianza infondendo nelle nuove generazioni il monito che l’odio non è la soluzione».

Proseguono in un'unica voce: «Di sicuro l’attuale clima di rancore che la faziosità politica sta alimentando porta per certo a perdere la bussola, a non comprendere che per contenere e combattere “il cattivo mostro nero” è quello di porre al centro della politica le questioni utili ai cittadini attraverso la consapevolezza che il passato ci ha insegnato».

E ancora: «Visti i gravi episodi che in un solo anno si sono registrati in tutta Europa, recenti e non, ci hanno spinto a chiedere quest’onorificenza per ringraziare la senatrice del suo instancabile operato. Per questo motivo, siamo certi che la minoranza nell'accogliere questo ordine del giorno possa condividerlo con tutte le forze politiche presenti».

Continua il comunicato: «Questo è un altro passo in più che unito con l’ordine del giorno sulla buona comunicazione rientra in una prospettiva più amplia per contenere e delegittimare aspetti che non fanno parte della buona civiltà».

Infine chiudono: «Altresì non a caso nel chiedere l’attribuzione della cittadinanza onoraria, abbiamo chiesto che il momento avvenga durante la celebrazione del XXV aprile, giornata nazionale della liberazione e ancor di più della libertà acquisita da chi era nei campi di sterminio».