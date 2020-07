L'area giochi di via Adamoli-Giovagnoli intitolata al carabiniere Giacomo Sessa

Nella mattinata di sabato 4 luglio si è tenuta la cerimonia di intitolazione dell'area giochi del giardino di via Adamoli-Giovagnoli all'appuntato scelto dell'arma dei carabinieri Giacomo Sessa (l'evento avrebbe dovuto tenersi venerdì 3 luglio, ma per avverse condizioni meteorologiche si è preferito posticiparla di 24 ore).

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha ricordato la sua integrità morale e la sua onestà, l'amico e "capo" Bernardo Aiello la sua dedizione al lavoro e il suo sorriso, il colonnello De Marchis il suo amore per la città di Cinisello Balsamo, la sua famiglia i valori di generosità e fratellanza che lo hanno sempre contraddistinto come uomo e come carabiniere.

Molte le autorità presenti: la neo senatrice della Lega Alessandra Riccardi, l'onorevole deputato della Lega Jari Colla, il sindaco Giacomo Ghilardi e la giunta comunale.

Per l'arma dei carabinieri il colonnello Luca De Marchis, il tenente colonnello Massimiliano Prichiazzi, il maggiore Saverio Sica e il luogotenente carica speciale Bernardo Aiello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la polizia di stato il vice questore aggiunto Francesco Calzolaio del commissariato di Cinisello Balsamo. Per la guardia di finanza il capitano Alberico Pozzi. Don Gaetano Brambilla ha poi benedetto l'intera area giochi.