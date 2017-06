Il sindaco Trezzi consegna un attestato per i corsi di lingua italiana ai richiedenti asilo

Un momento ufficiale per consegnare gli attestati di partecipazione ai corsi di lingua italiana ad alcuni richiedenti asilo presenti in città si è svolto questa settimana al centro culturale Il Pertini alla presenza del sindaco Siria Trezzi e dell'assessore alle politiche sociali Gianfranca Duca.

Grazie alla supervisione del CPIA Nord Milano, il corso, guidato da un gruppo di circa dieci volontari, ha offerto la possibilità ai richiedenti asilo di avere una certificazione legalmente riconosciuta.

La dirigente del CPIA Amelia Melotti nel sottolineare quanto sia importante la conoscenza della lingua italiana per una buona inclusione nel tessuto civile italiano ha comunicato che "durante i corsi, che si sono svolti presso il Pertini per quattro giorni la settimana, i richiedenti asilo hanno avuto l'opportunità di conoscere anche gli usi e i costumi del nostro Paese, indispensabili per orientarsi e conoscere i diritti e i doveri della cittadinanza".

Il sindaco Siria Trezzi, alla consegna dei certificati, ha ribadito l'impegno della giunta per una accoglienza diffusa: "Ringrazio il gruppo di volontari per tutto l'impegno e la generosità dimostrati, auguro ai questi giovani di poter trovare un posto dignitoso nella nostra società".

L'assessore Gianfranca Duca ha aggiunto: "Colgo anche l'occasione per ringraziare i gestori dei centri di accoglienza che stanno svolgendo un buon lavoro, non solo di collaborazione tra di loro, ma anche in raccordo con l'amministrazione comunale e gli enti del territorio".