Il Comune lancia la campagna comunicativa «E' sempre il mio turno con i #certificationline»

Il Comune di Cinisello Balsamo lancia una nuova campagna di comunicazione ideata per incentivare l'uso dei propri servizi online, in particolare quelli relativi alla certificazione anagrafica.

Attraverso questa campagna, si vuole ricordare ai cittadini la grande opportunità che il Comune offre da qualche anno, dando la possibilità di ottenere, attraverso qualsiasi dispositivo, i certificati anagrafici ovunque e in pochi minuti, senza doversi recare allo sportello, evitando in questo modo inutili code.

I certificati online sono stati infatti introdotti già dal 2014 e via via si sono aggiunti agli altri servizi quali il pagamento delle multe o delle rette della mensa scolastica, l'iscrizione ai nidi o il disrbigo delle pratiche commerciali e la presentazione per via telematica delle pratiche edilizie.

L'assessore agli affari generali Patrizia Bartolomeo: «Il processo di informatizzazione dei servizi non si ferma. L'obiettivo è quelli di portare sempre di più il Comune nelle case dei cittadini. Il prossimo impegno sarà l'integrazione delle banche dati comunali stato civile, anagrafe e cimiteri».

I certificati che si possono ottenere comodamente dal proprio pc, tablet o smartphone, sono: esistenza in vita, anagrafe, residenza, nascita, cittadinanza, stato di famiglia, iscrizione liste elettorali, stato libero e cumulativi.

Si tratta di una campagna di comunicazione divertente, realizzata con una serie di personaggi disegnati dal grafico comunale, che vede, sulle cartoline realizzate, come protagonista una simpatica nonnina al passo con i tempi che, seduta comodamente davanti al pc al suono del suo click scarica i certificati direttamente da casa indossando le pantofole e immaginando quanto invece sarebbe stato faticoso doversi recare allo sportello e aspettare per lungo tempo in fila.

Sul manifesto anche gli altri personaggi con soddisfazione usano il loro dispositivo per scaricare certificati evitando il fastidio della coda. Contestualmente alla campagna, il cui slogan è "E' sempre il mio turno!", è stato lanciato l'hashtag #certificationline.

I certificati, scaricabili online sono timbrati digitalmente dal sindaco e hanno quindi la medesima validità legale di quelli ritirabili allo sportello. Per richiedere i certificati occorre solo registrarsi sul sito del comune nell’apposita sezione dedicata ai servizi online, relativa alla certificazione e consultazione anagrafica, inserendo semplicemente nome, codice fiscale e una password.