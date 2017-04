Chiude la storica "Motta Alfredo", da più di 100 anni lavorava pelli e pellicce a Cinisello

Per una grande azienda che arriva a Cinisello Balsamo (Nidec), ce n'è un'altra che smobilita e chiude spostando tutta la produzione all'estero.

Stiamo parlando della storica "Motta Alfredo Spa", sita in via Luciano Manara 3, che ha oltre 100 anni di storia cinisellese nella lavorazione di pelli e pellicce.

L'azienda, come riporta il quotidiano il Giorno, sarebbe in procinto di chiudere e avrebbe già messo in cassa integrazione i 25 dipendenti (a inizio "crisi" erano quaranta, poi alcuni sono andati in pensione anticipata e altri hanno accettato una buonauscita per poi cercare lavoro altrove).

L'intera produzione industriale sarà quindi spostata in Spagna, dove la "Motta Alfredo Spa" ha l'altra sede a Toledo (vicino alla capitale Madrid).

In questi giorni i dipendenti, seguiti dal sindacato Uiltec, stanno trattando le condizioni di uscita dall'azienda e avranno degli incontri con la famiglia proprietaria