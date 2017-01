Chiude l’autostrada A4: verrà demolito un fabbricato in via Friuli nel quartiere Crocetta

Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio verrà eseguita la demolizione di un fabbricato collocato in via Friuli. La demolizione inizierà martedì 10 gennaio alle ore 21 e durerà fino a ultimazione dei lavori, nei giorni successivi, in orario diurno