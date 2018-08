Chiude il "Tag", l'hamburgeria di Villa Ghirlanda Silva, troppi i debiti accumulati

Location gradita, d'impatto, ma che non riesce a trovare un gestore che riesca a tenere aperta la propria attività con profitto. E' questa la storia recente dell'area ristorazione di via Sant'Ambrogio all'interno di Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo che in circa 10 anni ha già cambiato tre volte gestione.

Anche l'hamburgeria "Tag", aperta il 29 settembre del 2017 da due imprenditori, ha chiuso i battenti pochi giorni fa a causa di un eccesso di debiti (circa 24.000 euro di debiti).

Proprio per questo gli agenti della polizia locale si sono recati nel bar-ristorante e hanno ritirato le chiavi ai due imprenditori.

Ripercorrendo la storia dell'area ristorazione, voluta dal Comune di Cinisello Balsamo ormai più di una decade fa, troviamo l'Om che fu il primo locale aperto, ma che sempre a causa dei debiti chiuse i battenti. Poi, dopo una pausa di alcuni anni per il nuovo bando, è stato il turno del ristorante greco "Argò" che è durato molto poco in quello spazio.

Il primo cittadino Giacomo Ghilardi ha rilasciato un commento al quotidiano il Giorno sulla chiusura di "Tag": «Evidentemente fino ad oggi non si è riusciti a comprendere quale sia la tipologia di locale che può funzionare in una location bellissima, ma oggettivamente particolare».

Prosegue il sindaco: «Naturalmente spiace per i giovani imprenditori che avevano scommesso su questa attività. Ma non era possibile rischiare di accumulare ulteriori mancati incassi».

Ora il locale rimarrà chiuso fino al prossimo bando che probabilmente sarà modificato in modo tale da ricercare un gestore che possa avere lunga vita all'interno della splendida cornice della storica Villa Ghirlanda Silva.