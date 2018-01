Chiude lo storico panificio "Il Golosone" di piazza Gramsci, vendeva pane dal 1950

Una bottega storica, in pieno centro, chiude a Cinisello Balsamo e molti ne sentiranno la mancanza. Il panificio "Il Golosone" di piazza Gramsci da giovedì 11 gennaio chiuderà i battenti e per molti residenti è un "pezzo di Cinisello" che se ne va.

Un "pezzo di Cinisello" che è lì da 68 anni, per l'esattezza dal lontano 1950. La proprietaria Laila Civardi (nella foto qui sotto, ndr) è conosciutissima in città e ora ha deciso di andare in pensione e nessuno della famiglia rileverà il panificio (il figlio Sergio ha cambiato lavoro).

"Il Golosone" abbassa la serranda definitivamente, ma i locali rimarranno chiusi solo per poche ore perché a breve subentrerà un altro titolare con esperienze sempre nella panetteria (è la stessa gestione de "La Forneria" di piazza Costa proprio a Cinisello Balsamo).



Il consigliere comunale della Lega Nord Giacomo Ghilardi commenta: «Chiude il Golosone, lo storico panificio di piazza Gramsci. Grazie Laila per quello che hai dato alla nostra città in tutti questi anni e in bocca al lupo per il futuro. Amici, i piccoli negozi di vicinato vanno sostenuti, sono la luce e la vita della nostra città».

