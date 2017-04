Escrementi di topi nella scuola Parco dei Fiori, allarme sanitario e chiusura per tre giorni

Dalla mattina di mercoledì 26 fino a venerdì 28 aprile gli alunni della scuola primaria Parco dei Fiori di Cinisello Balsamo faranno lezione nelle aule della scuola primaria Parini.

Questa trasferta si è resa necessaria per garantire la continuità didattica a seguito della segnalazione da parte del personale scolastico della scuola di via Guardi della presenza di escrementi di topi nei locali.

In accordo con l'amministrazione comunale, gli studenti sono stati trasportati con il bus a disposizione per le attività motorie negli spazi della scuola Parini, dove rimarranno per altri due giorni.

Nei prossimi giorni il trasporto rimarrà invece a cura dei genitori. Un disagio limitato viste che le due scuole distano solo 800 metri.

L'amministrazione comunale si è immediatamente attivata con un intervento di derattizzazione e il posizionamento di esche. Diversi interventi analoghi sono stati effettuati nel parco della Pace, che circonda la scuola, in data 27 febbraio, 16 marzo e 11 aprile.

In aggiunta l'amministrazione comunale ha effettuato interventi di potatura di alberi e a breve si interverrà con la manutenzione dei giochi e dei tavolini.

Nessuna modifica dei servizi mensa e post scuola per i bambini a cui verranno garantiti con le stesse modalità.