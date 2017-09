Cinema a Sant'Eusebio e Crocetta, Catania: «Diffondiamo cultura nelle case dei cittadini»

Il giardino del caseggiato si trasfoma in cinema. Come vi abbiamo anticipato, nei quartieri Sant'Eusebio e Crocetta grazie al progetto intitolato "Giù al cinema", promosso dall'amministrazione comunale con la collaborazione delle associazioni Marse (che ha appena compiuto trent'anni), Polis, Forum Sant'Eusebio e Auser Centro Aggregazione Anziani, arriva questa splendida iniziativa.

Una rassegna nell'ambito del progetto "Sapere e Aude" finalizzato alla diffusione della cultura. Le pellicole verranno proiettate, alle ore 21.30, negli spazi pubblici all'interno dei caseggiato Aler in via Giolitti e nel giardino del centro civico di via Friuli.

L'assessore alle politiche culturali Andrea Catania spiega: «Il progetto è particolarmente interessante, porta il cinema nelle case dei cittadini, permettendo una maggiore diffusione della cultura focalizzandosi nei due quartieri interessati dall'apertura dei punti di prestito del FuoriPertini».

Chiude Catania: «Abbiamo già sperimentato la stessa formula con la musica, ad esempio con "Piano City" e la "Festa europea della musica", organizzando concerti itineranti nelle vie della città, e il pubblico ha molto apprezzato».

Quattro gli appuntamenti previsti per il mese di settembre 2017: venerdì 8 settembre con il film "In guerra per amore", presso il caseggiato Aler di via Giolitti, 8. Venerdì 15 settembre sarà la volta di "La Kriptonite" nella borsa presso il giardino del Centro Civico di via Friuli. I titoli da prioettare nei due venerdì successivi saranno scelti dagli stessi spettatori delle prime due serate.