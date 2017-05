In ricordo di Ciro Cesarano, un torneo di calcio e l'intitolazione dell'ufficio di vice presidenza

Due occasioni per ricordare la figura di Ciro Cesarano, imprenditore e politico cinisellese scomparso lo scorso 10 novembre 2016.

Eletto tre volte in consiglio comunale nelle fila di Forza Italia, Ciro Cesarano ha ricoperto la carica di Vice presidente del consiglio comunale di Cinisello Balsamo durante il periodo 2004-2009, 2009-2012 e a partire dal 2013 fino alla sua scomparsa.

Un impegno che ha voluto onorare fino all'ultimo, nonostante la lunga malattia lo avesse duramente provato.

Proprio per valorizzare il forte senso di responsabilità dimostrato nei confronti del ruolo ricoperto e delle istituzioni che rappresentava, il consiglio comunale, su proposta dell'ufficio di presidenza, all'unanimità ha deliberato di intitolare a Ciro Cesarano l''ufficio della vice presidenza, apponendo una targa in sua memoria.

Lunedì 22 maggio, alle ore 21, presso la sala consiliare si terrà un momento pubblico commemorativo. Saranno presenti il sindaco Siria Trezzi, la giunta, il presidente del consiglio comunale Andrea Ronchi, i consiglieri in carica e delle precedenti legislature, ex sindaci ed ex presidenti.

Altro importante momento commemorativo sarà il primo "Trofeo Ciro Cesarano-per non dimenticare": da mercoledì 10 maggio a domenica 21 maggio, prende avvio il torneo di calcio in sua memoria.

All'evento sportivo, che ha luogo presso l'oratorio della parrocchia San Pio X (Via Marconi, 129) parteciperanno come giocatori una rappresentanza di consiglieri comunali e delle forze dell’ordine.

La premiazione avverrà domenica 21 maggio 2017. L'intero programma delle partite è pubblicato sul sito comunale.