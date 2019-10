Ghilardi al convegno di CasaPound, La Città Giusta: «Fascismo si combatte o si è complici»

"La Città Giusta" di Cinisello Balsamo, oltre al comunicato congiunto con le altre forze del centrosinistra cittadino, ci tiene a dare il proprio commento antifascista dopo la notizia della partecipazione del sindaco Giacomo Ghilardi al convegno organizzato da Casa Pound a Monza.

Qui sotto riportiamo le parole della formazione di sinistra cittadina:

«Ooltre il confine. È lì che è andato il sindaco della nostra città. Decidendo di partecipare il 25 ottobre a un'iniziativa pubblica organizzata da Casa Pound, formazione di chiara (e mai nascosta) matrice neofascista, ha oltrepassato il sottile confine tra le parole e i fatti».

«Sì, perché dirsi antifascisti e poi legittimare con la propria presenza chi utilizza saluti romani e inneggia al duce, davvero stona un po'».

«Perfino Zuckerberg, noto comunista, proprio un mese fa, bannò dai suoi social questa organizzazione motivando così "Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram. Per questo motivo abbiamo una policy sulle persone e sulle organizzazioni pericolose, che vieta a coloro che sono impegnati nell'odio organizzato di utilizzare i nostri servizi"».

«E per favore non state a scomodare la libertà d’espressione di fronte a chi esplicitamente si rifà all’ideologia fascista, a chi ha condotto attacchi e aggressioni, a chi persegue l’odio e la discriminazione come grammatica pseudopolitica e spesso manifesto di azione concreta».

«Il punto è che il fascismo non è un’opinione. Con il fascismo non ci si confronta. O lo si combatte, o si è complici. Lei, sindaco, da che parte sta? "The answer is blowing in the Wind". Anzi no. È stampata sulla locandina dell'iniziativa».