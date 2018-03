Cittadini Insieme e Lega: «Parcheggi, viabilità e sicurezza per aiutare i negozi di vicinato»

Il consigliere comunale Giacomo Ghilardi e il suo collega della lista civica "Cittadini Insieme" Enrico Zonca affrontano il tema del tessuto commerciale di Cinisello Balsamo, in particolar modo parlando della situazione dei negozi di vicinato, e attaccano l'attuale amministrazione comunale, colpevole a detta loro, di non aver pianificato un percorso di corretto per risollevare un settore in crisi.

Così Zonca: «Bene l'iniziativa di premiare le botteghe storiche di Cinisello Balsamo, un'iniziativa promossa (è bene ricordarlo) dalla lista civica "Cittadini Insieme" e Lega lo scorso anno, in particolare dai consiglieri comunali Francesco Scaffidi e Giacomo Ghilardi. Tuttavia ci permettiamo di segnalare che quest'anno è stato l'anno nero per il commercio al dettaglio a CInisello Balsamo, con la chiusura di altri 39 esercizi».

Prosegue Zonca: «5 anni fa erano attivi 600 esercizi, oggi sono 340. Un disastro. Cinisello Balsamo ha progressivamente perso un patrimonio di persone, valori e una montagna di posti di lavoro, e non solo per la crisi economica, ma per la scelta scellerata di riempire la città di centri commerciali. Manca un progetto concreto di rilancio del commercio al dettaglio e non basteranno certo le iniziative spot a invertire la rotta».

E ancora: «Peccato che per le targhe agli "eroi che resistono" nonostante il Comune non sia "amico" dei commercianti, non sia stato indicato l'anno della premiazione e non sia stata differenziata l'attività tra chi ha aperto da 30 anni o da 50 anni, appiattendo una volta di più un riconoscimento importante per la città e per chi ci lavora da tanti anni».

Chiude Zonca: «Sarà forse che dopo un anno dalla proposta, in Comune abbiamo trovato solo 1.000 euro per questa premiazione, celebrata in una sala bella, ma inadatta per un evento del genere. Si potrà migliorare l'anno prossimo, ma nel frattempo occorre arrestare la moria di esercizi commerciali, magari riducendo la pressione delle tasse locali, come per esempio la TARI, i cui parametri gridano vendetta. La quota più bassa oggi è applicata alle banche, il che la dice lunga sulla difesa dei nostri commercianti».

Ghilardi gli fa eco: «Condivido quanto detto dai colleghi della lista civica "Cittadini Insieme" e aggiungo che per anni sono state sollevate parecchie preoccupazioni, relative all'andamento del commercio di vicinato, dai consiglieri comunali di minoranza, dalle associazioni di categoria del territorio e dagli stessi commercianti».

Poi attacca: «Non solo l'amministrazione comunale non è mai stata capace di ascoltare ma, come dimostra l'approvazione dell'ampliamento del centro commerciale Auchan, ha sempre fatto di testa sua andando nella direzione opposta rispetto alle reali necessità della città e della micro e piccola impresa».

L'amministrazione comunale non sta andando nella giusta direzione secondo Ghilardi: «Negli ultimi mesi la giunta, spronata dalle neonate associazioni attive del territorio e solo a fine propagandistici, ha provato a mettere in atto interventi emergenziali per tamponare la drammatica situazione. Personalmente sono convinto che per rimettere in moto il commercio cittadino vadano assunte scelte radicali».

Termina Ghilardi: «E' necessario eliminare in toto i maggiori problemi, creati da errori politici delle varie giunte di sinistra, quali assenza di parcheggi, una pessima viabilità e la totale mancanza di sicurezza, per riportare finalmente la gente a rivivere le vie e le strade della nostra città»