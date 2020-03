Il Centro Operativo Comunale coordina la distribuzione dei pacchi di cibo per i bisognosi

E' di qualche giorno fa la notizia che sarà il Coc (Centro Operativo Comunale) a coordinare la distribuzione dei pacchi alimentari per le famiglie bisognose di Cinisello Balsamo.

ll sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore alla centralità della persona Riccard Visentin si sono recati nei giorni scorsi presso la sede del Banco alimentare, la fondazione a sostegno delle strutture caritative che offrono cibo a chi ne ha bisogno, in tutto il Paese, per ritirare il primo bancale di generi alimentari di prima necessità che è stato poi stoccato presso la sede della Croce Rossa Italiana e poi destinato alle famiglie in difficoltà seguite attraverso i canali di solidarietà attivati sul territorio fino agli inizi dell'emergenza.

Ora è quindi il Centro Operativo Comunale (Coc), attivato nelle scorse settimane, a coordinare le operazioni e la filiera delle distribuzioni, attraverso la cabina di regia guidata dall'amministrazione comunale insieme a Croce Rossa Italiana e Protezione Civile

Sindaco e assessore spiegano a una sola voce: «In questo momento in cui i diversi punti di riferimento e associazioni di volontariato sono in sofferenza o sono chiusi per l'emergenza Coronavirus, il Coc si sta facendo carico di ritirare e consegnare e distribuire i pacchi per non lasciare che nessuno rimanga indietro».