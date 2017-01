Sorpreso con 6.400 euro di coca in tasca: arrestato baby spacciatore incensurato

Aveva in tasca oltre 120 grammi di cocaina: è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella serata di martedì 24 gennaio a Cinisello Balsamo, nei guai un ragazzino di 16 anni, incensurato.

I militari dell'Arma — come riferito dalla compagnia di Sesto — l'hanno fermato in via del Carroccio (quartiere Sant'Eusebio). La droga è stata trovata duranta la perquisizione personale, scattata in seguito all'atteggiamento nervoso del giovane.

Per lui sono scattate le manette: è stato accompagnato nel carcere minorile cesare Beccaria di Milano. Nelle prossime ore sarà giudicato dal tribunale. La bianca è stata sequestrata, se fosse stata spacciata al dettaglio avrebbe fruttato quasi 6.400 euro.

Di seguito la droga sequestrata