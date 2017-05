Addio all'ecomostro nell'ospedale Bassini, al suo posto la sede dell'ASST Nord Milano

La notizia arriva dalla Regione Lombardia e ad annunciarla trionfante è il consigliere regionale della Lega Nord Jari Colla: «Vittoria storica! Finalmente, dopo quasi 30 anni, possiamo dire addio all’ecomostro nell’ospedale di Cinisello».

Spiega il consigliere cinisellese: «Oggi (giovedì 4 maggio, ndr) Regione Lombardia ha stanziato 2 milioni di euro per la costruzione della nuova palazzina che ospiterà la sede amministrativa e direzionale dell’ASST Nord Milano e per l’abbattimento dell’ecomostro all'interno dell'ospedale, un enorme blocco di cemento di 5 piani, mai ultimato e balzato agli onori della cronaca nazionale come monumento allo spreco».

Prosegue Colla: «Questa vittoria è frutto di una battaglia personale portata avanti da mesi; l'ordine del giorno che ho presentato lo scorso anno all’assestamento di bilancio trova oggi completa attuazione».

Continua il leader del Carroccio: «Con lo stanziamento odierno è stata quindi accolta la mia richiesta e presto la città di Cinisello Balsamo potrà finalmente liberarsi di quell’edificio inutile e orribile, triste eredità della Prima Repubblica».

Si chiude con i ringraziamenti: «Voglio ringraziare il presidente Roberto Maroni e l'assessore Giulio Gallera per l'attenzione al nostro territorio. Ciliegina sulla torta: sono stati stanziati anche 980.000 euro per l’acquisto di un mammografo digitale per l’ospedale di Cinisello e di una TAC e un mammografo digitale per il presidio ospedaliero di Sesto San Giovanni».