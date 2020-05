Le attività commerciali potranno occupare la superficie esterna senza un aggravio di costi

L’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, su iniziativa dell’assessorato al commercio e alle attività produttive, sta per approvare misure eccezionali che consentano di sostenere e valorizzare al meglio le attività commerciali e artigianali, con particolare riferimento al settore della somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie ed affini) in questa fase di riapertura graduale.

Una ripartenza che deve svolgersi nel pieno rispetto delle rigide misure igienico-sanitarie per contrastare il contagio da COVID-19, con modalità contingentate e posti a sedere interni ed esterni che garantiscano il necessario distanziamento sociale.

Il provvedimento, anche in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, consentirà alle attività commerciali e artigianali di richiedere o utilizzare senza aggravio di costi, una nuova o maggiore superficie esterna pubblica, anche con eventuale installazione di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione o somministrazione di alimenti.

L'occupazione dell'area esterna potrà protrarsi fino al 31 ottobre 2020, salvo ulteriori provvedimenti di proroga del periodo emergenziale.

L'assessore alla partita nonché vice sindaco Giuseppe Berlino spiega: «I gestori degli esercizi commerciali stanno ancora vivendo nell’incertezza più assoluta e hanno bisogno di sentire vicine le istituzioni nella delicata fase della ripartenza, perché il distanziamento sociale obbligatorio, con spazi contingentati, non consentirà loro di recuperare nemmeno in parte i mesi di fermo obbligatorio, se non saranno adottate misure che possano aiutarli a riprendersi».

Prosegue Berlino: «Come amministrazione comunale vogliamo farci trovare pronti evitando lungaggini burocratiche e soprattutto costi ulteriori dei plateatici, ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza e della viabilità».

Poi termina: «E’ in fase di pubblicazione un avviso per una "Manifestazione di Interesse" in cui saranno rese note le modalità per l’inoltro delle richieste da parte degli esercizi commerciali interessati, a cui è destinato il provvedimento».