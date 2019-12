Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

Forza Italia a Cinisello torna al commissario Di Lauro, esautorato il neo coordinatore Pacifico

Non c'è pace per la direzione locale di Forza Italia in città: nel giro di un mese si è passati dal congresso, all'elezione della nuova coordinatrice per gestire il rilancio del partito, ai ricorsi e al ritorno al commissariamento tra le polemiche interne