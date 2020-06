Arresto Siria Trezzi, commissione d'inchiesta presieduta da Ghilardi per fare luce sugli atti

L'amministrazione comunale a guida centrodestra di Cinisello Balsamo, dopo gli arresti domiciliari per corruzione che hanno coinvolto l'ex sindaco cinisellese Siria Trezzi, suo marito, un imprenditore oltre che il segretario del PD Ivano Ruffa e lex PD Franco Marsiglia (questi ultimi con obbligo di firma), ha deciso di creare una commissione di inchiesta.

Ad annunciarlo è il sindaco Giacomo Ghilardi: «In conseguenza delle gravi notizie di questi giorni, per fare luce e chiarezza sugli atti che hanno scaturito gli arresti e sul documento urbanistico approvato dalle precedenti amministrazioni, ho deciso di costituire una commissione di inchiesta».

Ghilardi precisa: «La commissione sarà da me presieduta e avrà il compito di eseguire anzitutto una “due diligence” sui piani urbanistici, non solo del recente passato. Per la sua composizione ho in mente tecnici esterni alle vicende, professionisti per la parte legale e due rappresentanti del consiglio a garanzia della rappresentatività. Su determinati punti ascolteremo alcuni attori e realtà territoriali di esperienza».

E prosegue: «Questa commissione, a seguito della disamina degli atti, ci aiuterà ad assumere decisioni non solo legittime, ma politicamente consapevoli, rispetto a quanto accaduto, sullo sviluppo urbanistico del nostro territorio».

Poi aggiunge: «Indagheremo a fondo, nulla potrà essere lasciato al caso ed ogni decisione sarà presa, così come accaduto in questi primi due anni, nell’esclusivo interesse della nostra città. Sono e sarò il primo a pretendere chiarezza e trasparenza a tutela di ogni singolo cittadino. Cinisello Balsamo potrà guardare al futuro con fiducia».

Naturalmente, il sindaco spiega: «Serve leggere le carte che riguardano l’ex sindaco (che si è già difesa tramite le parole del suo avvocato, ndr) prima di pronunciare una sentenza, che serve fare chiarezza sul piano politico e amministrativo, e questo lo faremo con la commissione d’inchiesta. E' necessario cambiare totalmente questa modalità di gestione che ha generato, nei tanti anni, parecchi problemi, tra cui i molti debiti fuori bilancio che questa amministrazione si è ritrovata suo malgrado ad affrontare».

L’obiettivo, chiarisce Ghilardi, «è capire quali atti pregressi sono da considerarsi definitivi e quali verranno messi in discussione. Certamente una prossima sentenza sarà utile a chiarire il tutto e permetterci quindi di chiudere un ulteriore brutto capitolo storico, con la speranza che sia l’ultimo dei tanti danni alla nostra città creati dalle precedenti amministrazioni, tra cui il grave danno economico, milionario, causato al bilancio del comune per il ricorso perso sulla vicenda trasporti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine termina: «La ricostruzione delle vicende pregresse e la gestione dei danni ereditati ci stanno togliendo tempo ed energie che potremmo dedicare al buon governo e allo sviluppo della nostra città. Speriamo che non vi siano ulteriori scheletri nell’armadio e che la magistratura faccia velocemente il suo compito per arrivare a una sentenza che sia definitiva».