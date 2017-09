L'associazione Marse compie 30 anni, dal 1987 lavora per Sant'Eusebio e Cinisello

Sono passati esattamente 30 anni dalla nascita (1987) dell’associazione onlus Marse e tutto è pronto per una grande festa serale indetta per mercoledì 6 settembre in Villa Ghirlanda Silva durante l’ultima serata della rassegna cinematografica AriAnteo.

Prima della proiezione del film (ore 21) “Fortunata” di Sergio Castellitto con protagonista Stefano Accorsi, si terrà un evento collaterale in cui i volontari di Marse accoglieranno gli spettatori/cittadini con un aperitivo.

L’ingresso della serata ha un costo di 12 euro e una parte dell’incasso andrà a sostegno delle attività di Marse.

Nota storica: Marse nacque nel rione Sant’Eusebio, partendo da una realtà oratoriale e operando in particolare per alleviare le conseguenze derivanti da un quartiere soggetto a problemi di tossicodipendenza e di spaccio. Da qui poi l’associazione Marse, senza mai smettere di operare nel quartiere, è cresciuta e si è diffusa in tutta Cinisello Balsamo, “entrando” anche nelle scuole cittadine.