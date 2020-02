Linea dura del Comune: si costituisce parte civile contro lo smaltimento illecito dei rifiuti

Linea dura contro chi smaltisce illecitamente i rifiuti sul territorio comunale. Così la giunta comunale ha deciso, con due delibere, di far valere i diritti dei cittadini e costituirsi parte civile contro i responsabili dello stoccaggio e smaltimento di rifiuti senza alcuna autorizzazione.

Il caso specifico è quello relativo al processo che inizierà il 14 febbraio per il ritrovamento, in un capannone in una zona industriale della città, di 60 tonnellate di rifiuti speciali (per fortuna non pericolosi).

Il Comune, oltre a essere considerato parte danneggiata nel procedimento penale in corso, si ritiene parte lesa per gli eventuali danni patrimoniali derivanti dai necessari interventi di bonifica e di ripristino ambientale, ma anche per danno d'immagine per la comunità locale.

L'assessore al territorio Enrico Zonca spiega: «Il Comune e la partecipata Nord Milano Ambiente fanno la loro parte per promuovere il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, ma non possono tollerare che alcune imprese senza scrupoli e senza autorizzazione svolgano attività illecite di smaltimento sul territorio comunale».