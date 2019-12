La soprano Mercuriali e il tenore Delai per il concerto di capodanno al cine-teatro Pax

Il tradizionale concerto di capodanno a Cinisello Balsamo si conferma anche a fine 2019 a cura della Filarmonica Paganelli che farà vibrare le poltroncine del cine-teatro Pax di via Fiume nel pomeriggio del 1 gennaio, alle ore 17.

I musicisti della compagnia cinisellese, diretti dalla maestra Donatella Azzarelli, accompagneranno per l'occasione di saluto al 2019 e di benvenuto al 2020 la soprano Francesca Mercuriali e il tenore Chen Delai.

Tanti i brani famosi che saranno eseguiti dalla Filarmonica, si spazierà dagli stranieri Mozart, Beethoven, Strauss e Gershwin fino ai nostrani Puccini e Verdi.

Per accedere al cine-teatro Pax bisognerà munirsi del ticket di ingresso (prezzo dai 10 ai 15 euro) che si possono trovare in vendita presso l'edicola di via Garibaldi 31 e in via Frova 3 (Bookstore Mondadori).