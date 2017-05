La Filarmonica Paganelli si esibirà con 3 formazioni il 26 maggio al cine-teatro Pax

Dopo la performance del 1 maggio nel salone Matteotti dove, in occasione della festa dei lavoratori, la Filarmonica Paganelli (in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo), diretta dal maestro Donatella Azzarelli, ha presentato il "concerto del 1 maggio" con brani frizzanti e coinvolgenti, ora il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 26 maggio.

Alle ore 21, presso il cinema-teatro Pax di via Fiume a Cinisello Balsamo, la Filarmonica darà vita a una vera e propria festa musicale in cui presenterà le sue tre formazioni con la loro direttrice Donatella Azzarelli.

Si partirà presentando la giovanissima "Junior Band", giovanissima non solo perché l'ultima nata ma anche perché i suoi componenti sono per la maggior parte i piccoli allievi della scuola di musica.

Si proseguirà con la ormai affermata Filorchestra, un'orchestra che ha reso le sue esecuzioni divertenti unendole a performance canore e danzanti.

Infine si terminerà con la formazione più tradizionale, la senior, l'Orchestra Fiati, una formazione matura che accoglie, oltre ai musicisti diplomati, agli appassionati e agli allievi del conservatorio, anche gli allievi della scuola di musica che si distinguono nel percorso didattico.