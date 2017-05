Concorso di fotografia su Carlo Ramous, due le categorie: "Progetti" e "Instagram"

Il Museo di Fotografia Contemporanea propone un concorso di fotografia in collaborazione con Triennale di Milano e Micamera-Lens Based Arts per promuovere la conoscenza del lavoro di Carlo Ramous (1926–2003), scultore e pittore italiano noto per le sue sculture a scala urbana, in occasione della mostra delle sue opere che sarà allestita presso gli spazi della Triennale a luglio 2017.

Dall’unione di due ambiti artistici, scultura e fotografia, i concorrenti dovranno offrire una propria interpretazione creativa di una o tutte le sculture di Carlo Ramous immerse nel paesaggio urbano di Milano e della provincia, individuabili grazie alla mappa e all’elenco completo delle opere scaricabili dal sito del museo.

Il concorso prevede due sezioni a cui è possibile partecipare contemporaneamente: la prima, denominata "progetti", è riservata agli studenti delle scuole di Milano e provincia in cui sono attivi insegnamenti di fotografia e consiste nella realizzazione di un progetto fotografico composto da un massimo di 15 immagini e da un testo di presentazione.

Il progetto, completo di immagini e testo, deve essere inviato entro il 31 maggio 2017.

La seconda sezione, intitolata "Instagram", è aperta a tutti e richiede la pubblicazione di una o più fotografie su Instagram dal 10 al 31 maggio 2017 con gli hashtag #scultura, #fotografia, #carloramous e il tag @mufoco.

È importante accertarsi di avere impostato il profilo pubblico, altrimenti non sarà possibile partecipare, in quanto il contenuto non risulta visibile.

I lavori inviati per la sezione "Progetti” saranno sottoposti al giudizio di una giuria composta da esperti di fotografia, arte contemporanea e comunicazione visiva che decreterà un vincitore e due menzioni speciali.

I tre lavori selezionati diventeranno opere esposte nella mostra di Carlo Ramous presso la Triennale di Milano e inseriti nel catalogo; le due menzioni speciali, inoltre, riceveranno un multiplo d’autore di Carlo Ramous.

Per la sezione "Instagram”, invece, verrà decretata vincitrice la singola fotografia che al 14 giugno avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi tramite like.

Il premio, per gli autori delle immagini vincitrici nelle due sezioni, sarà la partecipazione gratuita a una masterclass di fotografia d’autore promossa da MICAMERA - Lens Based Arts

Tutte le specifiche sono indicate nel bando di concorso pubblicato sul sito del Museo www.mufoco.org; per informazioni: 02.66056631 - 02.6605661, servizioeducativo@mufoco.org.