Negozi vestiti a festa, entra nel vivo la prima edizione del concorso “Natale in vetrina"

La nuova iniziativa-concorso lanciata dall'amministrazione comunale e denominata "Natale in Vetrina" ha avuto successo a Cinisello Balsamo durante queste festività natalizie ed è stata grande la partecipazione dei commercianti locali. Dal 16 dicembre al 31 dicembre si può votare la propria vetrina preferita.

Ma andiamo con ordine: l'iniziativa nasce con l'obiettivo, dichiarato dall'assessorato al commercio e alle attività produttive, in collaborazione con ConfCommercio, ConfArtigianato e Pro Loco, in occasione delle festività natalizie, per promuovere e rilanciare le attività commerciali di vicinato, valorizzarne l'aspetto estetico, dare linfa al marketing e favorire la partecipazione cittadina.

Giuseppe Berlino, vice sindaco con delega al commercio spiega così il valore dell'iniziativa: «"Natale in Vetrina" è l’occasione, in vista delle prossime festività, per vivacizzare la città, incentivare la riscoperta delle attività commerciali del territorio o semplicemente rendere più attrattive le vie cittadine e più piacevole la passeggiata».

Prosegue Berlino: «L'invito ai negozianti è stato quello di abbellire le loro vetrine con allestimenti che richiamino la tradizione del Natale per creare una maggiore atmosfera di festa».

I commercianti che hanno deciso di raccogliere la sfida hanno allestito le vetrine secondo la propria fantasia e la propria interpretazione del Natale, purché conformi al buon gusto e al decoro; agli stessi si è chiesto di esporre la locandina dell'iniziativa che riporta un numero identificativo utile ai fini della votazione.

Dall'11 al 15 dicembre, il personale incaricato dal Comune si è recato presso gli esercizi commerciali aderenti per fotografare le vetrine allestite. Le immagini sono state pubblicate in un apposito album, sul sito internet del Comune, sulla pagina Facebook del Comune e sulla pagina Facebook dell’ufficio Commercio Cb-Shop Commercio.

A ogni immagine corrisponderà il nome dell’attività e il numero identificativo per il voto. A questo punto entrano quindi in gioco i cittadini e i visitatori: dal 16 fino al 31 dicembre potranno votare, esprimendo una sola preferenza. Il voto espresso dai cittadini selezionerà le migliori 10 vetrine cittadine.

Il voto potrà essere espresso attraverso la pagina Facebook dedicata, esprimendo un like sulla foto della vetrina preferita, oppure tramite voto cartaceo da consegnare presso il Municipio Palazzo Confalonieri, le sedi di ConfCommercio, ConfArtigianato, Proloco, l’Ufficio Commercio (via Giordano, 3), il Centro Culturale Il Pertini o lo Sportello Polifunzionale (via XXV Aprile, 4).

Ai fini della premiazione finale verrà istituita una giuria tecnica che decreterà, le prime 3 vetrine tra le 10 vetrine più votate dai cittadini, secondo criteri e modalità indicati nel regolamento del concorso.

La prima vetrina classificata si aggiudicherà un premio in denaro di 500 euro; la seconda classificata 300 euro e la terza 150 euro. Non solo le vetrine, saranno oggetto di premiazione, ma anche coloro che parteciperanno al voto, utilizzando la sola forma cartacea, parteciperanno all’estrazione di 10 buoni acquisto del valore di 50 euro ciascuno, spendibili negli esercizi aderenti al concorso.

Al titolare della prima vetrina classificata sarà inoltre consegnato un trofeo “artistico” simbolo del concorso “Natale in Vetrina”, che potrà essere esposto presso la stessa attività per tutto l’arco del 2020, sino alla proclamazione del vincitore dell’anno successivo, a cui passerà poi come testimone.

Una targa speciale verrà, infine, attribuita dalla giuria tecnica, al più bel presepe allestito nelle vetrine aderenti al concorso.

Giuseppe Berlino ha concluso con questo auspicio: «Sarà sicuramente una bella sfida. Un concorso di idee di cui vedremo le realizzazioni e che permetterà di immergerci nella magica atmosfera natalizia cittadina».

La premiazione del concorso avverrà entro la fine del mese di gennaio 2020, con un evento pubblico a cui saranno invitati tutti i titolari delle attività commerciali e artigianali cittadine oltre che tutta la cittadinanza.