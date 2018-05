Il 31/5, nell'area cinema di Villa Ghirlanda, c'è il confronto tra i quattro candidati sindaco

E' giunta l'ora del primo confronto pubblico tra i quattro candidati alla carica di sindaco di Cinisello Balsamo. Il giorno prescelto è giovedì 31 maggio, alle ore 21, presso l'area cinema di Villa Ghirlanda Silva in via Frova 10.

A organizzarlo quindi è stato il Decanato di Cinisello Balsamo (con la collaborazione fattiva dell'Equipe Sociale decanale, le Acli e i giovani della parrocchia San Martino) e il titolo che è stato dato all'incontro è "Le parrocchie della città interrogano i candidati alla carica di sindaco".

Dall'organizzazione comunicano che in caso di maltempo l'evento non sarà annullato, ma bensì spostato al chiuso presso il Palazzetto dello Sport "Salvador Allende" in via XXV Aprile 3.

Saranno presenti quindi i quattro candidati alla carica di sindaco per Cinisello Balsamo (le elezioni si terranno domenica 10 giugno): Siria Trezzi (coalizione di centrosinistra), Giacomo Ghilardi (coalizione di centrodestra), Maurizio Zinesi (MoVimento 5 Stelle) e Luigi Marsiglia (coalizione di liste civiche).

I quattro saranno interrogati da domande che saranno poste da alcuni giovani dell'oratorio San Pio XI di Balsamo che, durante i mesi passati, hanno partecipato a un laboratorio dell'Acli a tema socio-politico.

Cinque anni fa (per l'esattezza il 16 maggio), prima delle passate elezioni comunali del 2013, il confronto pubblico andò in scena presso il cine-teatro Pax (tra gli ex candidati soltanto Siria Trezzi si ripresenta per provare il secondo mandato; Enrico Zonca, Giuseppe Berlino e Nadia Rosa invece si ricandidano come consiglieri comunali; Alessandra Riccardi ora è in parlamento; Roberto Maria Bacci doveva essere il candidato sindaco del MoVimento 5 Stelle, ma il suo curriculum politico non è risultato idoneo).